Shanklys barnebarn vil ha statuen av Liverpool-legenden fjernet

Det uttaler Chris Carline (39) til lokalavisen Liverpool Echo. Hans bestefar Bill Shankly er tidenes mest suksessrike Liverpool-manager og en evig helt i klubben.

– Jeg vet at bestefaren min blir sitert mer enn noen gang nå, og det er helt riktig, for det som skjer nå, kunne ikke vært lenger unna det han ønsket for denne klubben, sier Carline, som til daglig er direktør i Shankly Hotel og også driver veldedighetsstiftelsen i Shanklys navn.

– Jeg er forferdet og flau. Når du snakker om Liverpool FC og klubbens historie og røtter, kunne du vist til sju, åtte, ni av bestefars sitater som alle passer til denne situasjonen. Men jeg tenker spesielt på en kommentar om at han ønsket å bringe fotballklubben nærmere fansen, og fansen nærmere fotballklubben. Og det oppnådde han, sier Carline.

En statue av Shankly som triumferende strekker armene i været har fått hedersplassen foran Liverpools stadion Anfield. Der blir den kanskje ikke stående dersom klubben gjør alvor av superligaplanene de er del av sammen med elleve andre europeiske storklubber.

Shankly tok over som Liverpool-manager i 1959 og skapte stor suksess med klubben helt fram til han ga seg i 1974. Han døde i 1981.

– Det er ikke en overdrivelse å si at han ville ha snudd seg i graven over dette. Om jeg får sjansen, vil jeg gjerne få statuen fjernet, sier Carline.

Under navnet til Shankly på statuen står ordene «He made the people happy». Barnebarnet sier at det gjør vondt at klubben beveger seg i motsatt retning av det som var managerlegendens ønske.

– Det som svir mest er at Liverpool har en historie og tradisjon, som han skapte, for å gjøre ting på riktig måte. Å være en av seks klubber som presser på for dette, er helt uakseptabelt.

