Tottenham vendte til seier i Masons managerdebut

Det ga en god debut for Tottenhams vikarmanager Ryan Mason. Han ble kastet inn i rollen da José Mourinho ble sparket mandag, og onsdag fikk han se sine elever snu 0-1 til 2-1 på hjemmebane.

Gareth Bale scoret et strålende utligningsmål etter en snau time, mens Son leverte da han fikk ansvaret fra ellevemeteren i Kanes fravær.

Straffesparket kom etter en spesiell situasjon der Tottenham først ble tildelt frispark for Moussa Djenepos felling av Sergio Reguillon. En VAR-kikk avslørte at forseelsen skjedde noen centimeter inne i Saints-feltet, og dermed ble det omgjort til straffe.

Tottenham fikk dermed en slags VAR-revansj etter en kontroversiell annullering kvarteret før slutt. Son trodde han hadde ordnet 2-1 da han bredsidet ballen i mål, men dommeren valgte å annullere målet for offside på Lucas Moura.

Det var spesielt all den tid Moura ikke så ut til å hindre Alex McCarthy. Southampton-keeperen var ikke i nærheten av å nå bort til ballen da den føk inn i nettmaskene.

Uansett ble det seier til Tottenham, og den tenner et lite håp om å kjempe seg inn i mesterligaen neste sesong. Masons menn ligger to poeng bak 4.-plasserte Chelsea, men har én kamp mer spilt enn London-rivalene.

For Southampton ble det en tung avslutning på en kamp der gjestene var best før pause og ledet fortjent etter Danny Ings' scoring i det 30. minutt. Han møtte James Ward-Prowses presise corner og stanget ballen videre inn i det lengste hjørnet.

Det var hans sjette nettkjenning mot Tottenham siden han ble Saints-spiller i 2018.

Også tidligere i omgangen hadde Saints skapt farligheter. Under to minutter var spilt da bortelaget kom til en gigantisk dobbeltsjanse. Men Mohammed Salisu headet rett på keeper Hugo Lloris før Che Adams også klarte å sette returen på sisteskansen fra drømmeposisjon.

På tampen av omgangen skapte Tottenham et par gode målsjanser. Moura burde kanskje ha scoret like før lagene gikk til pause, men han kom i ubalanse og skjøt høyt over fra godt hold inne i Southampton-feltet.

Tottenham hevet seg i 2. omgang og fikk lønn for strevet da Bale slo til mot sine gamle lagkamerater etter 59 minutter.

Waliseren var på hugget da Lucas Moura fikk et skudd blokkert, og han plukket opp ballen, vendte opp og skrudde den elegant rundt keeperen fra noe skrå vinkel. Bale har dermed scoret i alle tre kamper han har spilt mot ungdomsklubben han spilte for fram til 2007.

Ankelskadde Kane måtte finne seg i å se lagkameratene jakte seieren fra tribuneplass. Han og Mason kunne strekke armene triumferende i været etter Sons sene avgjørelse, men Tottenham-sjefen håper nok at Kane er friskmeldt i ligacupfinalen mot Manchester City på Wembley kommende søndag.

