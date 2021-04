Håndballforbundet tar opp kampen mot «sexistiske og diskriminerende» drakter

sport

NHF har lagt fram tre forslag til kongressen til Det europeiske håndballforbundet (EHF). Den tar til fredag.

1: NHF vil ha dommere av begge kjønn i senior-EM. Kamplederne skal ha dokumentert kvalitet som gir dem rett til å delta. I de to siste mesterskapene (EM og VM) for kvinner, har det bare vært kvinnelige dommere.

Dette pekte mange håndballkjennere på og mente at det ikke gir god nok kvalitet.

2: NHF ønsker markant utjevning av de økonomiske rammene i Champions League. Der har herreklubbene i dag er klart forsprang. NHF vil at betingelsene skal være like i løpet av fem år og at en del midler skal overføres til deltakere i kvinneklassen i alle E-cuper.

3: NHF krever endringer når det gjelder jentenes drakter i sandhåndball. NHF mener dagens draktpålegg er «sexistisk, diskriminerende og ekskluderende» og at det ikke er med på å øke rekrutteringen.

(©NTB)