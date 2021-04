Viking får bot på 20.000 kroner etter Berntsen-sparkingen

sport

Det opplyser Norges Fotballforbund (NFF).

I januar anmeldte påtalenemnda i NFF Viking i forbindelse med sparkingen. Saken har vært oppe i Doms- og sanksjonsutvalget.

I november ble det kjent at Berntsen ikke fikk fortsette som hovedtrener. Det var Vikings AS-styre, og ikke Viking Fotballklubb, som gjennomførte forhandlingene med Berntsen. Det ble gjenstand for undersøkelse hos NFF, som valgte å anmelde klubben for brudd på forbundets interne regler.

– Etter en helhetlig vurdering av foreliggende dokumentasjon og forklaringer, fant Utvalget at Påtalenemndas innstilling, hvor klubben dømmes til bot på kroner 20.000, er en passende straff, heter det i pressemeldingen fra Doms- og sanksjonsutvalget.

Nå har Viking 14 dager på å vurdere om klubben skal godta boten eller anke.

Berntsen hadde ett år igjen av sin kontrakt da forhandlingene startet og endte med at partene skilte lag.

