sport

Mats Zuccarello endte kampen med 14 minutter på isen og ett skudd på mål.

Kirill Kaprizov startet med ett mål etter sju minutter i første periode, hvoretter Trevor Moore utlignet for Los Angeles 12 minutter senere.

Kaprizov sto for det eneste målet i annen periode da han scoret etter seks minutter.

I tredje periode kom det flere mål, først scoret Nico Sturm for Wild, deretter Anze Kopitar for Los Angeles og til slutt sørget Joel Eriksson Ek for at sluttresultatet ble 4-2.

(©NTB)