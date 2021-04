Rådvill Moen klarte ikke Ingebrigtsens rekord

sport

Moen løp inn til tiden 28.34. Ingebrigtsens sto tidligere for den norske rekorden med 27.54.

Lørdagens løp var arrangert av Moens skosponsor. Den ble vunnet av kenyanske Hillary Kipkoech (27.34) foran spanske Jorge Blanco (28.27). Moen fikk tredjeplassen.

Moens personlige rekord er ett sekund bak Ingebrigtsens rekord. Moen var en av frontfigurene i løpet designet for at utøverne kunne sette personlige rekorder. Slik gikk det ikke for Moen, som var rådvill etter målgang.

– Jeg får ikke luft fra 2,5 kilometer. Jeg føler meg helt tett i brystet. Jeg vet ikke helt … Det ligner ingenting i forhold til treningen. Det er helt merkelig. Jeg har egentlig ikke noe svar, sa Moen i sendingen sendt på Direktesport.

Moen har med andre ord litt å jobbe med før hans store mål: maraton i OL i Tokyo. Der har han tidligere sagt til NTB at medalje er innen rekkevidde.

– Fra jeg går i en treningsperiode til jeg blir pigg igjen, tar det lenger tid enn det har gjort, sa 30-åringen.

