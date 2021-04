Glimt senket slurvete Brann-lag

sport

Det var 1-1 på Aspmyra fram til det 73. minutt, men de regjerende seriemesterne vant til slutt med klare sifre.

Allerede etter tre minutter scoret Sondre Sørli sikkert sitt første Glimt-mål fra straffemerket. Vertene fikk muligheten etter Brann-keeper Håkon Opdals felling av Ulrik Saltnes.

Gjestene fra Bergen utlignet i det 58. minutt. Vegard Leikvoll Moberg satte ballen i eget nett etter en corner.

Brann slet med svært mange feilpasninger i søndagens treningskamp. I tillegg trøblet de med å demme opp for Glimts farlige innlegg fra høyre.

Med litt over et kvarter igjen dunket Ola Solbakken inn 2-1 på en strålende ball fra Sørli, mens innbytter Sebastian Tounekti økte ledelsen i det 89. minutt. Han satte inn 3-1 med brystkassa på et innlegg fra Axel Lindahl.

På overtid ble også sistnevnte målscorer på straffe.

Brann vant 2-0 i Bergen da lagenes møtes 19. februar. Senere samme dag ble det lagt ned forbud mot treningskamper, og nekten skulle vise seg å vare i to måneder. Forrige uke fikk toppfotballen klarsignal til å komme i gang igjen.

