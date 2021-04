Ny seier for Zuccarello og Wild

sport

Mats Zuccarello endte kampen med 17 minutter på isen, en assist og tre skudd på mål.

Ryan Suter startet med et mål etter bare 19 sekunder inn i første periode. Deretter ble det 2–0 etter 12 minutter fra Marcus Foligno før det siste målet i første periode kom i det 17. minuttet der Jared Spurgeon satte pucken i mål assistert av Ryan Hartmann og Mats Zuccarello.

Wilds Kevin Fiala sto for det eneste målet i andre periode da han scoret kampens fjerde mål i det 19. minuttet og sørget slik for at stillingen før tredje periode var 4–0.

I tredje periode reduserte Sharks' Logan Couture til 4–1 i det andre spilleminuttet. Tre minutter senere satte Kirill Kaprizov inn Wilds femte mål. Men Sharks ga ikke opp og bare 20 sekunder senere sørget Evander Kane for at stillingen ble 5–2 før Joachim Blichfeld satte inn det tredje og siste målet for Sharks etter seks minutter.

Tjue sekunder før kampslutt satte Nick Bonino inn kampens siste mål og sørget med det for tremålsseier 6–3 til Wild.

