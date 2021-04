Sterk snuoperasjon av Leicester

sport

10 minutter før slutt satt den til 2-1 for formspilleren Kelechi Iheanacho. Jonny Evans slo i bakrom, og Iheanacho plukket opp ballen på elegant vis før han vendte opp og smelte den hurtig i krysset med en suser fra rundt 10-11 meter. Det var en strålende goal av nigerianeren, som scoret sitt mål nummer ti for sesongen i Premier League.

Iheanacho var også involvert da Leicester utlignet til 1-1. Fem minutter etter hvilen vendte Kelechi Iheanacho opp og slo ballen 45 grader ut til Timothy Castagne. Han plasserte ballen i krysset fra rundt sju-åtte meter.

Det var bortelaget som overraskende tok ledelsen etter 12 minutters spill.

Like etter at Jamie Vardy hadde misset en gedigen sjanse for hjemmelaget, satt den i nota for Crystal Palace. I et fint angrep endte det med at Wilfred Saha kom alene med Leicester-keeper Kasper Schmeichel, og kaldt plasserte Saha ballen i det høyre hjørnet. Schmeichel var etter den, men kunne ikke hindre scoring.

Leicester konsoliderte 3.-plassen med tre nye poeng. Med fem kamper igjen er det fem poeng opp til Manchester United på sølvplass og fire poeng ned til fjerdeplasserte Chelsea.

Crystal Palace er på 13.-plass.

