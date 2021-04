Alpinist Nordbotten legger opp: – Vanskelig beslutning

sport

Det var NRK som meldte om nyheten først.

– Dette er en spesiell dag for meg, og beslutningen var vanskelig ettersom jeg følte at jeg kunne ha prestert i verdenstoppen i noen sesonger til. Jeg har brukt mye tid etter sesongen med tanke på framtida, og etter en totalvurdering kom jeg fram til at tiden er inne for å gå videre til andre ting, sier Nordbotten til NTB.

Nordbotten fikk med seg en OL-bronse fra lagkonkurransen i Pyeongchang i 2018 som sitt største meritt. I verdenscupen blir han stående med tolv plasseringer innenfor topp ti med femteplass som beste plassering. Han har også NM-gull i slalåm fra 2010.

Denne sesongen ble det kun ett renn med verdenscuppoeng. Han ble nummer 27 i slalåmrennet i Alta Badia i desember.

– Alpint har vært en del vært en stor del av livet mitt, og jeg har vært heldig som har opplevd så mye. Det har vært et privilegium å ha vært en del av «The Attacking Vikings» og toppidrettskulturen der. Nå skal jeg vurdere framtiden med tanke på eventuell videreutdannelse og jobb. Jeg kommer til å bruke tiden godt, forteller Nordbotten til NTB.

31-åringen har utdannelse fra Vermont University i USA. Den tok han samtidig med alpinsatsingen.

