Alpinist Nordbotten legger opp

– Jeg føler det er en tid og et sted for alt. Nå har jeg satt et punktum. Det er utrolig tungt. Dette er noe jeg har tenkt på lenge. Jeg tror det er fornuftig, sier Nordbotten til NRK.

Nordbotten fikk med seg en OL-bronse fra lagkonkurransen i Pyeongchang i 2018 som sitt største meritt. I verdenscupen blir han stående med tolv plasseringer innenfor topp ti med femteplass som beste plassering. Han har også NM-gull i slalåm fra 2010.

Nordbotten har kun fått verdenscuppoeng én gang denne sesongen da han ble nummer 27 i slalåmrennet i Alta Badia i desember.

– Toppidrett er ikke en rett linje. Det går opp og ned. I vinter hadde jeg en tøff sesong, og da er man ordentlig nede. Vanligvis har jeg greid å jobbe meg opp av det, men nå har jeg ikke gjort det, sier han.

31-åringen har utdannelse fra Vermont University i USA, som han tok samtidig med alpinsatsingen.

