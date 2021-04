Lang Bundesliga-avtale for Nent – håper på mer Haaland

sport

Dermed blir det plattformen, blant annet Viaplay, for seerne i lang tid. Nent ser gjerne at Erling Braut Haaland fortsetter karrieren i Borussia Dortmund etter denne sesongen.

Nent har også sikret seg rettighetene for Premier League fra og med sommeren 2022.

– Den engelske fotballen får vi inn med morsmelken, mens det tar litt tid å forstå hvor spektakulær Bundesliga er med fantastiske stadioner, lidenskapelig fan-kultur og klubber som produserer nye stjerner hele tiden. At Nent Group har blitt stedet hvor vi kan følge Haaland sitt eventyr, er vi veldig glade for. Det norske folk har nå for alvor sett hvor viktig Bundesliga er for fotballens utvikling. Mine to favorittligaer har alltid vært den engelske og den tyske. At vi nå fra neste sommer skal vise begge gleder meg enormt, sier fotballekspert i Viaplay, Jan Åge Fjørtoft.

Mer enn 300 kamper vil sendes direkte på Viaplay hver sesong frem til 2029, og utvalgte kamper vil også sendes på Nent Groups TV-kanaler. Avtalen inkluderer også eksklusive rettigheter til den tyske Supercupen samt divisjonens playoff-kamper og Bundesliga 2, opplyser Nent Group i en pressemelding.

