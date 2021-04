NFF sendte brev med Qatar-krav til Fifa

sport

I brevet ber NFF om et møte med Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) for å diskutere spørsmål om menneskerettigheter, beskyttelse for fremmedarbeidere og flere andre temaer.

Brevet fra fotballpresident Terje Svendsen og NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt er adressert til Fifas president Gianni Infantino og generalsekretær Fatma Samoura og ble sendt tirsdag.

Fotballforbundet ber også Fifa om en oppdatering på dialogen mellom forbundet og qatarske myndigheter. I Norge har forholdene for fremmedarbeiderne som jobber med å bygge arenaer til 2022-VM, skapt stor bekymring.

Krever frihet og trygghet

NFF-toppene retter i sitt brev en rekke spørsmål til det internasjonale forbundet:

* Hvilke reformer kan Fifa dokumentere at Qatar har startet for å sikre arbeidernes rettigheter og sikkerhet?

* Hvordan overvåker Fifa om disse reformene faktisk iverksettes?

* Hvordan sikrer Fifa at reformene ikke blir reverserte, og hvordan kan Fifa sikre varig endring i Qatar også etter VM i 2022?

* Hvordan vil Fifa sørge for at pressen får tilgang i Qatar fram mot turneringsstarten, og under turneringen, og hvordan vil Fifa sikre at alle journalistenes sikkerhet og pressefrihet er ivaretatt?

* Vil supportere og spillere ha frihet til å uttrykke seg under VM, som ved markeringer etc?

* Hvordan kan Fifa forsikre seg om at kvinnelige migrantarbeidere får ivaretatt sine rettigheter?

* Hva er gjort for å sikre at homofile og andre seksuelle minoriteter skal føle seg trygge som deltakere eller gjester i VM, og hva har Fifa gjort for å fremme ikke-heterofiles rettigheter i Qatar generelt?

Dialog

Avsløringer i avisen The Guardian i februar fortalte at flere tusen fremmedarbeidere har mistet livet siden Qatar ble tildelt fotball-VM i 2010. Det førte blant annet til et ras av fotballklubber – med Tromsø i spissen – som krevde at NFF boikotter turneringen.

– Vi må aldri glemme at vi lever av og med interessen for fotballen. Engasjementet til supportene, klubbene og landslagene er prisverdig. Det setter søkelys på et viktig tema: Menneskerettigheter og hvordan vi i fotballen kan bruke vår felles kraft for å påvirke forholdene i Qatar. Sammen med de nordiske forbundene ønsker vi svar fra Fifa på viktige problemstillinger. Vi ønsker at Fifa bruker tiden fram til mesterskapet for å sikre grunnleggende menneskerettigheter, sier fotballpresident Svendsen.

Enn så lenge har NFF valgt dialoglinjen framfor å støtte en boikott. I forbindelse med VM-kvalifiseringskampene i mars var de norske fotballherrene først ute med å markere tydelig støtte til menneskerettigheter.

En mulig norsk boikott skal stemmes over på et ekstraordinært fotballting 20. juni. Fram til det jobber et utvalg ledet av Sven Mollekleiv med å utrede konsekvensene av blant annet en eventuell boikott.

(©NTB)