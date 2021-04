Falk utfordrer Bjørgen og co.: – Et spennende konsept

sport

Allerede er det klart at hun får selskap av Marit Bjørgen (41) i minst fem av konkurransene i Ski Classics i vinter. Bjørgen gjorde comeback med deltakelse i Vasaloppet i år. Der ble hun nummer to bak Lina Korsgren fra Sverige.

Falk sier hun lenge har vært interessert i langløp. For drøyt to uker siden ble det klart at hun avsluttet landslagskarrieren etter tre VM og to OL. Hun tror TV-dekningen i Sverige vil øke interessen.

– Det ble et oppsving for langløp allerede i fjor, og det blir det samme neste år når SVT sender konkurransene. Det skaper en stor interesse.

– Samtidig er det flere yngre som satser på langløp og staking. Det er kult, sier Falk, som blir en del av laget Lager 157.

Der blir hun lagkamerat med Emil Persson, som vant Ski Classics sammenlagt i vinter, samt langløpsveteran Britta Johansson Norgren.

(©NTB)