Myndighetene justerer stimuleringsordning for idretten – bifalles av idrettspresidenten

– Dette er meget positivt, og jeg opplever at regjeringen har lyttet til idrettens innspill. Nå vil våre idrettslag og arrangører kompenseres både for tapte inntekter og faste uunngåelige kostnader, i tråd med innretningen i fjorårets kompensasjonsordninger. Dette er svært gledelig og samtidig helt nødvendig for å stå godt nok rustet når idretten nå etter hvert gjenåpnes, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

Kulturdepartementet skriver i en pressemelding at organisasjoner fortsatt kan søke om dekning for merkostnader, både til å utvikle nye aktivitetstilbud og til å tilpasse aktivitetene til smittevernrestriksjonene. I tillegg dekkes mindreinntekter fra arrangementer og annen spesifisert aktivitet.

– Det var helt nødvendig å justere ordningen slik at den er tilpasset den faktiske smittesituasjonen. Jeg har hatt bra dialog og fått mange gode innspill fra idretten og frivilligheten i dette arbeidet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) i pressemeldingen.

Ordningen er også forlenget fram til 31. august i år. For den delen av ordningen som gjelder breddeidretten sendes de foreslåtte endringene til ESA for godkjenning.

