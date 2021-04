Nielsen og Greuther Fürth med viktig seier i opprykkskampen

sport

Med tre kamper igjen er laget tre poeng bak serieleder Bochum, men seks foran Hamburg på kvalifiseringsplassen. Ytterligere ett poeng bak følger Holstein Kiel, som imidlertid har seks kamper igjen å spille. Hamburg har igjen fire kamper.

Nielsen spilte hele kampen og tvang fram selvmålet som ga utligning i det 77. minutt. Lagkaptein Branimir Hrgota ble matchvinner fire minutter før full tid.

Greuther Fürth fikk en god start og tok ledelsen ved Hans Nunoo Sarpei etter fem minutter. Daniel Keita-Ruel vendte kampen med to scoringer før og etter pause, og det så en stund mørkt ut for vertene.

Et snaut kvarter før slutt nikket Nielsen på innlegg fra Marco Meyerhofer. Aleksander Zjirov prøvde å klarere, men beinet i stedet ballen i eget mål til 2-2.

Hrgota avgjorde med et flott solomål, rett etter at Keita-Ruel misset en stor sjanse til å fullføre sitt hattrick for gjestene.

