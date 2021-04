OL-arrangøren klar med nye tøffe virusgrep: Utøverne skal testes hver dag

sport

Det ble klart da arrangøren i den japanske hovedstaden onsdag presenterte nye og markant forsterkede smitteverntiltak.

«I prinsippet skal utøvere og alle de som har nærkontakt med dem, testes daglig for å minimere risikoen for uoppdagede positive smittetilfeller», heter det i en uttalelse.

Tidligere har det vært kommunisert at utøverne måtte innstille seg på virustester hver fjerde dag. Nå strammes altså grepet kraftig til.

Må unngå offentlig transport

I onsdagens uttalelse heter det videre at alle andre som skal være en del av det olympiske arrangementet må teste seg daglig i tre dager etter ankomst til Japan. Deretter skal de aktuelle personene testes regelmessig med utgangspunkt i hvor tett de oppholder seg på utøverne.

Tilreisende til OL henvises videre til å bruke offisiell transport, og å avstå fra å bruke offentlige transportmidler. Utøvere og andre skal holde seg til å følge egen aktivitetsplan som er meldt inn til arrangøren.

«De må minimere kontakt som innebærer mindre enn én meter med andre deltakere som har oppholdt seg i Japan i 14 dager eller mer, samt lokalbefolkningen», heter det i uttalelsen.

Matgrep

Det understrekes også at det forventes at OL-tilreisende spiser sine måltider i et begrenset antall lokasjoner der strenge smitteverntiltak er iverksatt.

Arrangøren opplyser også at en endelig beslutning rundt om det vil bli tillatt tilskuere på tribunene under lekene først vil bli tatt i juni. Det har sammenheng med smittesituasjonen nasjonalt i Japan.

Antall smittetilfeller har steget i Tokyo og andre områder den siste tiden. Nylig ble det erklært unntakstilstand for hovedstaden.

Mindre enn tre måneder gjenstår til OL-ilden skal tennes.

