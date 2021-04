Barcelona-sjefen utestengt – mister to nøkkelkamper i spansk gullstrid

sport

Nederlenderen ble bortvist fra Barcelona-benken 66 minutter ut i torsdagens hjemmekamp mot Granada. Katalanerne tapte til slutt svært uventet 1-2.

I dommerrapporten sto det at Koeman hadde blitt bedt om å roe seg ned på sidelinjen. Barcelona-treneren var forbannet etter at Granada hadde utlignet til 1-1 i det 63. minutt. Han fikk rødt kort like etter da han kom med en bemerkning overfor fjerdedommeren.

Barcelona ligger på tredjeplass i La Liga. Med fem runder igjen skiller det kun tre poeng mellom tabelltopp Atlético Madrid og firer Sevilla. Real Madrid og Barcelona er begge på 71 poeng mot Atléticos 73.

(©NTB)