Fotballforbundet støtter boikott av sosiale medier

Dermed følger NFF opp initiativet det engelske fotballforbundet og flere andre aktører har tatt for å sette fokus på hets og trakassering på nettet.

«Stillheten handler om å rette fokus på de manglende retningslinjene for sosiale medier, og som gjør at de store SoMe-aktørene fortsetter å tillate rasistiske og diskriminerende ytringer i sine kanaler uten konsekvenser eller hensyn til deres moralske og etiske ansvar», skriver NFF i en uttalelse.

Forbundet henviser videre til at både spillere og dommere oppgir i volds- og trakasseringsrapporten fra 2020 at de har vært utsatt for hets eller trakassering i sosiale medier etter kamp.

NFF stanser sin aktivitet i de aktuelle kanalene i tidsrommet fredag klokken 15 til mandag 23.59.

En rekke eliteserieklubber, blant dem Lillestrøm, Vålerenga og Bodø/Glimt, varsler fredag at de også støtter opp om markeringen.

«I en digital verden der rasisme, diskriminering, trusler og trakassering dessverre er et voksende problem på sosiale medier er det viktig at fotballen går foran og sier at nok er nok», skriver LSK.

Boikotten ble kjent etter en felles uttalelse fra blant andre Premier League, Englands fotballforbund (FA), ligaforeningen EFL og kvinnenes superliga tidligere denne uken.

Torsdag sluttet Det europeiske fotballforbundet (Uefa) seg til boikotten.

