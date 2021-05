Borch på verdenscuppallen i Kroatia – Tuftes dobbeltfirer sist

sport

Zeidler gikk offensivt til verks i finalen og skaffet seg tidlig en solid ledelse. Borch fulgte nærmest, og 31-åringen hadde også en solid luke til resten av feltet.

Ved målgang var Zeidler i egen klasse. Tyskeren seiler opp som storfavoritt til OL-gullet i Tokyo i sommer.

Kroatiske Damir Martin ga Borch en viss kamp om annenplassen, men nordmannen hadde få problemer med å holde unna.

Tidligere på dagen kvalifiserte Borch seg enkelt til finalen ved å bli nummer to i semifinaleheatet. Nordmannen hadde også da kun tyske Zeidler foran seg, i det som var et uhyre sterkt heat.

I båtene rundt seg hadde han en rekke profilerte navn.

Borch hadde samtidig full kontroll og sikret seg lett en av de tre plassene i finalen.

Som følge av dårlige værmeldinger for Zagreb-området søndag, avsluttes verdenscuparrangementet i den kroatiske hovedstaden allerede lørdag. Det medførte at Borch måtte ut i to tøffe heat med kun få timers mellomrom.

Finale lørdag var det også for den norske dobbeltfireren med Martin Helseth, Erik Solbakken, Oscar Stabe Helvig og Olaf Tufte. De endte helt sist av de seks båtene.

Estland vant foran Polen og Tyskland.

