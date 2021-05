Medisinske eksperter: Maradona ble overlatt til «skjebnen» før han døde

sport

I et 70 sider langt dokument skiver ekspertgruppen at Maradona «begynte å dø minst tolv timer før» øyeblikket han ble funnet livløs i sengen sin 25. november.

Fotballegenden ble bare 60 år gammel. Han døde kun få uker etter at han hadde vært gjennom en operasjon i hjernen. Inngrepet ble gjort som følge av en blodpropp.

En gruppe på 20 medisinske eksperter har på oppdrag fra den argentinske påtalemyndigheten undersøkt omstendighetene rundt Maradonas bortgang. Målet har vært å fastslå om helseteamet den tidligere fotballstjernen hadde rundt seg forsømte sine oppgaver.

Sju under etterforskning

Maradonas lege Leopoldo Luque, en psykiater og en psykolog er under etterforskning. Den samme er to sykepleiere, en helsekoordinator og en medisinsk koordinator.

Utfallet av etterforskningen kan bli at det reises drapstiltale. Strafferammen er i så fall på 15 års fengsel.

To av Maradonas døtre har anklaget legen Luque for å være ansvarlig for at fotballikonets helse ble stadig verre før han døde.

Ekspertpanelet konkluderer med at argentineren «ville hatt en bedre sjanse for å overleve» dersom han hadde fått adekvat behandling ved en helseinstitusjon.

Mangler

Maradonas lege har tidligere avvist at han er ansvarlig for fotballikonets død. Han har også sagt at det ikke var grunnlag for å legge Maradona inn på sykehus og at den tidligere fotballstjernen heller ikke ønsket dette selv.

Ekspertene mener på sin side at legenden ikke selv skulle fått bestemme hvor han ønsket å bli behandlet.

I rapporten heter det også at behandlingen som ble gitt hadde «mangler og uregelmessigheter» og at pasienten ble overlatt til «skjebnen».

Sebastian Sanchi, Maradonas tidligere talsmann, sier til AFP at «det er tydelig at panelet mener at ting ikke ble gjort riktig».

Maradona heltedyrkes i hjemlandet etter blant annet å ha ledet Argentina til VM-triumf i 1986. Klubbkarrieren tilbrakte han blant annet i Barcelona og Napoli.

