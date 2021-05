Milliondansen fortsetter for Moni Viking

sport

Moni Viking er oppe i en karriereinntjening på over 7,6 millioner kroner i regi av sin eier Jan Lyng. Det er gjort i løpet av 54 løp og gir et premiesnitt på 140.000 per start.

Trønderen Lyng gjør mye av jobben selv, men setter hesten bort til trenerne Pierre Vercruysse (Frankrike) og Björn Goop (Sverige) deler av året.

Det var sistnevnte som lørdag styrte Moni Viking inn til en ny imponerende seier over 3100 meter i Örebro.

Neste start kommer trolig på Solvalla 30. mai, og det kan bli i sprinterløpet Elitloppet (3,1 millioner kroner i førstepremie) eller et stayerløp der vinneren får vel 1 million.

