Godset-smell da eliteserielagene testet formen

Samtlige eliteserieklubber var i aksjon søndag. Det er bare en uke til de første seriekampene spilles, men Godset er blant lagene som starter serien først 16. mai. Laget er et stykke fra formen.

FFK ledet 4-1 ved pause etter en nedslående omgang av hjemmelaget. Riki Alba, Mads Nielsen, Henrik Kjelsrud Johansen og Taofeek Ismaheel scoret for gjestene, og Ipalibo Jacks redusering til 1-3 ble bare et trøstemål. I 2. omgang økte Johansen og Maikel Neves FFK-ledelsen.

Et par av lagene som spiller om poeng allerede 8. mai gikk også på hjemmesmeller. Kristiansund måtte tåle 0-4-tap hjemme for 1.-divisjonslaget Aalesund en uke før laget gjester Molde i serieåpningen. Simen Bolkan Nordli og Isak Dybvik scoret to ganger hver for gjestene.

Målfest i Oslo

Vålerenga måtte se seg slått 3-4 hjemme av Tromsø i en kamp mellom to lag som begge serieåpner om en uke. Ruben Yttergård Jenssen, Eric Kitolano (straffe), Runar Espejord og Moses Ebiye scoret for gjestene.

Henrik Bjørdal og innbytter Tobias Christensen (2) sørget for at Vålerenga kom a jour to ganger, men det ble tap en uke før Rosenborg kommer på besøk i serieåpningen. RBK tapte for øvrig også søndag. Ranheim vendte til 2-1-seier etter Emil Konradsen Ceides tidlige ledermål.

Det ble 1-1 mellom to av seriefavorittene, åttedelsfinalist i europaligaen Molde og seriemester Bodø/Glimt. Sondre Sørli så ut til å bli matchvinner for Glimt, men Stian Gregersen utlignet på overtid.

Endelig Brann-seier

Brann fikk omsider sin første seier da to mål av Robert Taylor vendte til 2-1-seier over Åsane.

Mjøndalen slo Lillestrøm 2-1. Sondre Solholm Johansen ga hjemmelaget ledelsen, men Kaan Kairinen utlignet på straffespark før et selvmål av Espen Garnås avgjorde kampen.

Sarpsborg slo Odd 1-0 med scoring av Jonathan Lindseth, mens et selvmål ga Stabæk 2-1-seier over HamKam, som scoret først. Et straffespark av Sammy Skytte ga eliteserielaget utligningen.

Det ble 1-1 mellom Start og Sandefjord. André Sødlund utlignet for eliteserielaget etter Jesper Dalands ledermål for Start.

Viking og Haugesund møtes senere søndag.

