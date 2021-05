Harder og Kirby sendte Chelsea til mesterligafinale

sport

Seieren betyr at Guro Reiten og Chelsea er finaleklare med 5-3 sammenlagt over to semifinalekamper mot Bayern.

I finalen venter Caroline Graham Hansen og Barcelona, som slo Paris Saint-Germain 2-1 søndag. Det ga finalebillett med 3-2 sammenlagt.

Bayern kom til London med 2-1-ledelse fra hjemmekampen i Tyskland, men var ikke lenge i førersetet i kampen om finalebilletten. Etter kun 11 minutter kombinerte Chelsea-duoen Sam Kerr og Fran Kirby fint, før sistnevnte iskaldt sendte ballen bort i lengste hjørne bak Bayern-keeper Laura Benkarth.

I en relativt sjansefattig første omgang kom scoring nummer to etter en snau halvtime. Den var det til gjengjeld klasse over. Bayerns østerrikske midtbanespiller Sarah Zadrazil utlignet til 1-1 da hun fikk drømmetreff fra 25 meter etter et hjørnespark.

Chelsea-keeper Ann-Katrin Berger rakk ikke å reagere før ballen smalt i nettet bak henne.

To minutter før pause slo hjemmelaget tilbake på en dødball. Sørkoreanske So-yun Jis første forsøk på frispark fra 20 meter traff muren. Returen endte med et ikke altfor hardt skudd fra samme spiller, men ballen trillet inn i det lengste hjørnet bak en dekket Benkarth i Bayern-målet.

Seks minutter før full tid stanget Pernille Harder inn 4-1-scoringen etter en corner fra Jessica Carter. Da Bayern München sendte alle sine spillere framover i sluttminuttene, kontret London-klubben inn 5-3 ved Fran Kirby.

Guro Reiten ble sittende på benken hele kampen.

Maren Mjelde pådro seg en alvorlig kneskade i mars og spiller ikke mer for Chelsea denne sesongen.

(©NTB)