Inter seriemester da Atalanta snublet

Det ble klart da Atalanta bare greide 1-1 mot Sassuolo søndag. Bergamo-laget var eneste lag med teoretisk sjanse til å innhente Inter etter Milano-klubbens 2-0-seier over Crotone lørdag.

Atalanta, Juventus og Milan er alle 13 poeng bak Inter med fire kamper igjen å spille. Det ligger iallfall an til en spennende kamp om 2.-plassen. Cristiano Ronaldo bidro til det da han vendte til 2-1-seier for Juventus med to sene scoringer mot Udinese søndag.

Juventus hadde som Milan tapt kampen mot Inter allerede. Det er Inters første trofé siden 2011, og det første seriemesterskapet siden 2010, da klubben under José Mourinhos ledelse vant både ligaen, cupen og mesterligaen.

Sjokkert Conte

Antonio Conte, som førte Juventus til de tre første av klubbens ni strake seriemesterskap, var mannen som førte Inter til den etterlengtede tittelen. Han ble hentet til jobben i 2019, full av energi etter et friår siden han fikk sparken i Chelsea.

– Jeg er sjokkert. Vi bryter opp et dynasti. Ikke i mine villeste drømmer hadde jeg tenkt at vi i løpet av bare to år skulle ta inn så mye på laget som har dominert Serie A i ni år, sa Conte da gullet var klart.

Spissduoen Romelu Lukaku og Lautaro Martínez, døpt «LuLa» i italienske medier, er også en viktig suksessfaktor. De scoret 55 mål til sammen forrige sesong og er oppe i 44 denne sesongen.

Gratulerte

Juventus-president Andrea Agnelli gratulerte Inter-kollega Steven Chang.

– Godt gjort, Steven! Jeg er glad på dine vegne og stolt over å være din konkurrent på banen og venn utenfor den. Vi kommer tilbake, skrev Agnelli på Twitter.

Begge klubbene var involvert i det forliste superligaprosjektet.

