Kjempestart for Deila – ny seier i norsk møte med Glesnes

Dermed har Deila og hans New York-mannskap fått en kjempestart på inneværende sesong. Seks poeng på tre kamper gjør at laget kun har New England Revolution foran seg på tabellen i den østlige avdelingen i den nordamerikanske ligaen.

– Alt handler om hvordan du trener og hvordan du gjør deg selv klar til hver trening og kamp. Når du har sju dager mellom hver kamp, har du gode muligheter til å gjøre dette, sa Deila etter kampen om nøkkelen til suksessen.

God ble også innledningen på lørdagens kamp. Deilas elever åpnet forrykende og fikk betalt allerede etter fem minutter da paraguayaneren Jesus Medina satte inn ledermålet.

Svenske Anton Tinnerholm gjorde forarbeidet til det som var Medinas sjette mål på de åtte siste MLS-kampene.

Elleve minutter deretter fikk Philadelphia-spiller Jose Martinez marsjordre etter å ha truffet New Yorks Valentin Castellanos med noe som lignet et slag i en duell.

Castellanos var så mannen bak New Yorks 2-0-scoring etter pause.

– Starten av kampen var veldig bra. Spillerne gjorde akkurat det vi hadde blitt enige om på forhånd. Vi skapte sjanser og fikk et mål. Så fikk de det røde kortet, men vi fortsatte bare å kjøre på, sa trener Deila – og la til:

– Vi skulle ha scoret noen flere mål. Det er det eneste negative.

Den norske treneren overtok det sportslige ansvaret i New York City i januar i fjor.

Lagets neste kamp er mot Orlando City 8. mai.

