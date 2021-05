Hovland med personlig rekord – bykset opp til 11.-plass på verdensrankingen

sport

Det er fire plasser opp fra den forrige rankingen for én uke siden, og det er den aller beste plasseringen som nordmannen har hatt på verdensrankingen. Han tok seg for eksempel forbi nordiren Rory McIlroy på lista. Mcllroy er nede på 15.-plass.

Viktor Hovland er også på 3.-plass på FedExCup-listen.

USAs Dustin Johnsen topper rankingen foran landsmannen Justin Thomas. Spanjolen Jon Rahm er på 3.-plass. Rahm og engelskmannen Tyrrell Hatton er de to eneste ikke-amerikanerne som er foran Hovland på rankingen.

Hovland avsluttet helgens PGA-turnering i Palm Harbor, i Florida kruttsterkt og endte på delt 3.-plass.

– Dette var deilig. Jeg fikk et par fine spretter her og der, og de gode puttene gikk for det meste inn i dag. Det er fortsatt er par ting jeg har lyst til å jobbe med, men det var kult å avslutte turneringen på denne måten, sa Hovland til Eurosport.

Denne uken skal Viktor Hovland spille PGA-turnering i Charlotte i North Carolina. Det samme skal Kristoffer Ventura.

