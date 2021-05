Bråstopp for indisk cricketliga etter smittebølge

sport

Beslutningen om å sette på bremsene tas av sikkerhetsgrunner, heter det i en uttalelse som ble gitt etter et krisemøte i ligaledelsen.

Videre heter det at man ikke ønsker å utfordre «sikkerheten til spillerne, støtteapparatene og andre involverte deltakere».

Beslutningen ble tatt dagen etter at to spillere testet positivt på koronaviruset. Smittetilfellene førte til at én kamp måtte utsettes.

Det indiske helsevesenet er hardt belastet som følge av smittebølgen som har rammet landet. India opplever et smittetrykk på flere hundre tusen registrerte smittetilfeller og over 3000 koronadødsfall daglig.

(©NTB)