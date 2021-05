Chelsea tar grep etter superliga-blemmen – tar supportere med på styremøter

sport

Nyheten kommer i kjølvannet av lanseringen av det europeiske superligaprosjektet, som ble svært dårlig mottatt av fansen til de tolv medlemsklubbene. Supporternes misnøye førte raskt til at de seks engelske klubbene trakk seg ut av prosjektet.

Siden har debatten rast om hvorvidt engelsk fotball burde ha en eier- og styringsmodell der nettopp supporterne er mer delaktige. Og i Chelsea ser man altså allerede en utvikling.

– Fra 1. juli vil det være tilstedeværelse fra supporterne på klubbens styremøter. Tre supporterrådgivere, som skal utpekes i en valgprosess, vil delta på møtene for å sikre at supporterne generelt er en del av beslutningsprosessene i klubben, skriver Chelsea på sitt nettsted.

Velges for ett år

London-klubben opplyser at den skal gå i dialog med supportergrupper for å diskutere prosessen som skal lede til valg av tre supporterrepresentanter. Disse tre skal byttes ut foran hver sesong for å sørge for mangfold.

Samtidig gjøres det klart at de tre representantene må inngå en konfidensialitetsavtale på lik linje med den de ordinære styremedlemmene må godta.

– Dette vil gjøre det mulig for klubben å diskutere og søke råd om et bredt spekter av saker, skriver Chelsea.

Supporterrepresentantene får ikke stemmerett i styret, og de får ikke delta i møter som gjelder spillere, ansatte, akademiet og saker relatert til disse temaene.

Fire møter

Planen er at supporterrådgiverne skal delta på om lag fire møter per år. Dersom de fullfører året på en god måte, får de velge en veldedig stiftelse i Storbritannia som får et bidrag på 2500 pund fra klubben.

Foruten Chelsea var Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham med på å starte superligaprosjektet.

Sist helg ble storkampen mellom United og Liverpool utsatt fordi tusenvis av United-supportere markerte sin motstand mot klubbens eiere på og utenfor stadion.

(©NTB)