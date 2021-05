Martínez stopper i Bayern etter ni år

sport

Det kunngjorde den tyske storklubben tirsdag.

Bayern kjøpte Martínez for 40 millioner euro fra Athletic Bilbao i 2012, og klubben har gått til topps i 1. Bundesliga hver eneste sesong siden spanjolen ble hentet.

– Det var en vanskelig avgjørelse da vi hentet ham, for overgangssummen var rekordstor for oss på det tidspunktet. Men vi traff blink, fastslår Bayerns styreleder Karl-Heinz Rummenigge.

Martínez har også vunnet blant annet to mesterligatitler og fem cupgull i Bayern. Med Spania ble han verdensmester i 2010 og europamester i 2012.

– Jeg har levd for denne klubben og alltid gitt alt for den, og jeg er veldig glad for alle titlene vi har vunnet. FC Bayern og supporterne vil alltid være i hjertet mitt, sier Martínez.

Det er ikke klart hvor han fortsetter karrieren.

