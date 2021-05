Raja gir 15 millioner i ekstra OL- og Paralympics-tilskudd

sport

Det er NRK som får bekreftet den ekstra tildelingen som innvilges til satsingen mot sommerens store idrettsarrangementer i Tokyo.

– Vi stiller opp med forutsetning om at det er likebehandling i idretten, både kvinner og menn, og funksjonsnedsatte og funksjonsfriske. Vi tror det er et beløp de virkelig trenger for å ha optimale forhold i Tokyo for å ta flest mulige medaljer for Norge, sier Raja til kanalen.

Totalt er det bevilget 35,5 millioner kroner til å dekke merkostnader i forbindelse med utsettelsen av sommerlekene i Japan. De skulle vært arrangert i fjor sommer, men måtte skyves på som følge av koronapandemien.

Før jul i fjor fikk Olympiatoppen 5,5 millioner kroner til å optimalisere forberedelsene til OL. I etterkant ble det rettet kritikk mot bruken av disse pengene. Mens en rekke funksjonsfriske OL-håp fikk støtte, ble det ingenting direkte til Paralympics-aktuelle utøvere.

Ifølge NRK blir de 15 millionene som nå er bevilget fordelt likt mellom troppene som skal til OL og Paralympics.

