Verdens eldste trakk seg fra OLs fakkelstafett

Det er nettstedet Insidethegames som melder om Tanakas beslutning. Den skal ha blitt kommunisert i en pressemelding fra arrangørene for fakkelstafetten.

118-åringen skulle med hjelp av familiemedlemmer ha båret flammen gjennom en etappe i hjembyen Shime i Fukuoka-området. Forutsetningen var at helsen tillot det.

– Det er synd (at hun ikke kan delta), fordi jeg ønsket at folk skulle øyne håp ved å se henne bære fakkelen med glede, sier barnebarnet Mainichi Shimbun.

109-åring deltok

Avbudet kommer ikke som noen stor overraskelse tatt i betraktning at smittetallene i Japan har vært stigende den siste tiden.

Det opplyses at Tanaka er ved god helse, men at hun måtte ha oppholdt seg i karantene i to uker dersom hun hadde deltatt i fakkelstafetten.

Tanaka er ikke den eneste fakkelstafett-deltakeren med høy alder. Nylig bar 109 år gamle Shigeko Kagawa den olympiske flammen gjennom en etappe i byen Nara.

Japan er inne i den tredje bølgen med koronasmitte. I forrige uke ble det erklært en 17 dager lang unntakstilstand i Tokyo og flere andre områder i Japan.

Lange tradisjoner

Fakkelstafetten involverer 10.000 løpere fra alle hjørner av Japan. Den startet for seks uker siden, men har møtt utfordringer på veien som følge av pandemien.

Tidligere har det blant annet vært tatt grep rundt etappene i Osaka-området. Flere er flyttet bort fra offentlige gater og gjennomføres på lukkede områder uten tilskuere som følge av smittesituasjonen.

Fakkelstafetten har vært en del av OL-tradisjonene siden den ble innført til lekene i Berlin i 1936. Transporten av ilden gjennom Japan skal etter planen kulminere i åpningsseremonien til OL i Tokyo 23. juni.

Sommerlekene i Japan ble utsatt ett år på grunn av koronapandemien.

