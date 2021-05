Viktig seier for Gabrielsen og Toulouse

sport

To serierunder før slutt er Toulouse fire poeng bak Clermont på 2.-plassen som gir direkte opprykk, men laget har ytterligere en hengekamp i bakhånd. Den spilles neste onsdag hjemme mot Pau.

Toulouse slo med tirsdagens seier tilbake etter helgens 1-3-tap for Paris FC. Kouadio Koné ble matchvinner i første omgang. Gabrielsen var en av fire Toulouse-spillere som pådro seg gult kort da ledelsen ble forsvart, mens vertenes Alexandre Bonnet ble utvist halvtimen før slutt for to gule.

Toulouse-seieren betyr at serieleder Troyes må vente litt til med å feire opprykk. Laget er fem poeng foran Clermont og ni foran Toulouse.

Toulouse får besøk av Caen lørdag og Pau onsdag før serien avsluttes borte mot Dunkerque neste helg. Om laget ikke rykker rett opp, blir det opprykkskvalifisering.

(©NTB)