Chelsea ordnet helengelsk mesterligafinale: – Vi burde scoret fem

I det 28. minutt var Werner på rett sted og nikket returen i tomt mål fra 20 centimeters hold etter at hans tyske landsmann Kai Havertz lobbet i tverrliggeren. Mannen som øste inn mål for RB Leipzig har fått mye kritikk for manglende målproduksjon i Chelsea, men hans første mesterligamål i åpent spill på 18 kamper gjorde opp for mye.

– Jeg sa til Timo at det må ha føltes som en evighet mens han ventet på at ballen skulle falle ned. Vi er alle glade på hans vegne, sa Mount til BT Sport.

Målet ble regissert av midtbanekjempen Ngolo Kanté, som vant ballen, spilte vegg med Werner og satte opp Havertz.

Thibaut Courtois radet opp kjemperedninger og holdt Real Madrid inne i kampen, men fem minutter før slutt satte Mount punktum i åpent bur etter forarbeid av innbytter Christian Pulisic.

– Vi burde nok hatt fem mål i kveld, men det var en veldig viktig scoring, for på 1-0 trengte Real Madrid bare ett for å være tilbake i kampen, sa Mount.

Chelsea hadde et utmerket utgangspunkt etter 1-1 i Madrid og dominerte kampen, men slet med å overliste Courtois. Samtidig måtte laget lene seg litt på egen keeper også. Edouard Mendy svarte med en fenomenal redning på Karim Benzemas skudd mot hjørnet ett minutt før Werners scoring.

Mendy gjorde jobben også da Werner nikket fra god posisjon senere i den første omgangen.

Avslørt

Real Madrid kom til London i visshet om at det måtte scoringer til for å kunne gi Zinédine Zidane hans fjerde mesterligafinale som trener, men en offensiv oppstilling ble avslørt av et Chelsea-lag som gang på gang angrep og brøt gjennom på venstresiden.

Werner hadde ballen i nettet allerede i det 18. minutt, men da var han så vidt offside.

For gjestene var tidligere Chelsea-stjerne Eden Hazard med fra start, uten å få til stort. Kaptein Sergio Ramos var tilbake etter snaut to måneders skadefravær, men utmerket seg mest ved å pådra seg gult kort (hans 38. i CL-kamper) for å slenge César Azpilicueta i bakken.

Etter 1-0 kunne Thomas Tuchels lag kontrollere kampen og jage kontringsmuligheter, og om det ikke var for Courtois ville den vært punktert tidlig.

Havertz sto for et nytt stolpetreff i det 47. minutt da han nikket Azpilicuetas innlegg i tverrligger utenfor keepers rekkevidde. Målvakten presset Mount til å skyte over da han ble hælsparket gjennom, mens han i det 59. minutt svarte med en beinparade da Havertz var alene gjennom.

I det 66. minutt ble Kanté spilt fri av Werner på en ny kontring, men Courtois reddet igjen.

Punktert

Først i det 85. minutt ble kampen punktert da Kanté vant ballen igjen og satte opp Pulisic, som serverte Mount åpent mål. Selv uten scoring ville det gått for Chelsea. Laget holdt nullen for 18. gang på de 24 kampene siden Tuchel overtok.

Chelsea er klar for sin tredje mesterligafinale, og for tredje gang har det skjedd etter et trenerskifte midt i sesongen. I 2007 ble det finaletap under Avram Grant (etterfulgte José Mourinho), i 2012 finaleseier under Roberto Di Matteo (etterfulgte André Villas-Boas).

Tuchel, som overtok etter klubblegenden Frank Lampard, slutter seg 29. mai til en av dem.

Manchester City vil være ute etter revansj for semifinaletapet i FA-cupen.

– Vi møter dem i serien allerede lørdag. Det blir litt av et oppgjør, sa Mount om finalen.

Premier League-klubbene kan for øvrig gjøre rent bord i europacupene denne sesongen. Torsdag spiller Manchester United og Arsenal om finaleplassene i europaligaen.

(©NTB)