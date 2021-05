Langrennskomiteen skuffet over skiforbundets høydehus-ja

sport

Langrennskomiteen kom til motsatt konklusjon nylig.

– Vi har respekt for forskjellige syn i en såpass vanskelig sak. Vi må respektere at vi havnet i mindretall i styret i går. Jeg er skuffet over at vi ikke fikk mer støtte blant mine kollegaer, sier langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad til NTB.

Skiforbundet er det siste i en rekke forbund som har valgt å støtte forslaget som opprinnelig kom fra Norges Friidrettsforbund om å oppheve det særnorske forbudet mot bruk av kunstig simulert høyde.

– I all hovedsak er dette en aktuell problemstilling for langrenn, kanskje litt kombinert. Jeg hadde håpet vi skulle få støtte fordi det er oss det berører mest, sier Skogstad.

Beslutningen om å støtte en opphevelse av forbudet ble vedtatt med ti mot fire stemmer i skistyret tirsdag. Forslaget om å oppheve forbudet blir behandlet på idrettstinget siste helgen i mai.

Bekymret

Blant hovedargumentene for å beholde høydehusforbudet har vært at man ikke vil fjerne toppidretten mer enn nødvendig fra barne- og ungdomsidretten. Langrennskomiteen har vært skeptisk til signaleffekten som sendes ved bruk av høydehus.

– Bekymringen har vært at det etableres en forståelse for barn og unge om at dette er nødvendig for å bli god. Hvis idrettstinget opphever forbudet, er det en ny situasjon, sier Skogstad.

Han er også bekymret for hvordan en eventuell opphevelse vil bli håndhevet.

– Jeg synes det er uklart. Hvem er det det skal gjelde for? Hvem skal sette grensene?

Skipresident Erik Røste understreket overfor NTB tirsdag at det er avgjørende at det defineres tydelig hvilke retningslinjer som skal gjelde for trygg bruk, og at styret støtter at en bredt sammensatt gruppe skal utrede dette.

Fra 2015

Forbudet mot bruk av høydehus, høydetelt og tilsvarende utstyr ble innført i 2003. Både i 2008 og 2015 ble det fremmet forslag om å avvikle det, men det ble nedstemt begge ganger.

I 2015 stemte alle i skistyret for å opprettholde forbudet. Tirsdag var det bare fire medlemmer som ikke har endret standpunkt.

Det er ikke tatt noen beslutning rundt når et eventuelt vedtak om å tillatte høydehus vil tre i kraft.

