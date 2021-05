Regjeringen åpner for Norway Cup – varsler møte torsdag

sport

Tidligere denne uka ble danske Dana Cup og Gothia Cup i Sverige avlyst. Det er allerede avklart at årets Norway Cup, om den blir noe av, ikke vil bli en internasjonal fotballturnering.

Statsminister Erna Solberg håper, sammen med arrangøren, i det lengste på at det blir turnering 31. juli til 7. august.

– Vi krysser fingrene for at vi er i den situasjonen at det er mulig. Men de (arrangøren) må ha en god smittevernprotokoll. Det er ikke sikkert det kan være like mange lag som det har vært, men vi jobber med dette, sa Solberg på NTBs spørsmål.

Flere spørsmål

– De møter i morgen til dialog med FHI og Helsedirektoratet for å avklare slike spørsmål, sa kulturminister Abid Raja.

– Det kan tenkes at det kan gjennomføres et Norway Cup med lokale klubber og eventuelt, vi vet ikke ennå, med noen nordiske innslag forutsatt at man har likeartet smittesituasjon i de landene når man kommer dit, la Raja til.

Generalsekretær Pål Trælvik i Norway Cup er glad for regjeringens utspill.

– Det er kjempebra. Vi håper det blir mulig å gjennomføre. Vi forstår at det vil komme i et begrenset format, men vi lurer på hva slags begrensninger som kommer, sier Trælvik til NTB og lister opp temaer som antallsbegrensning, soving på skole og bespisning.

Forståelse

Dette med mer vil trolig tas opp i torsdagens møte. Trælvik har forståelse for myndighetene i denne pandemien, men at Norway Cup har planlagt godt for å gjennomføre arrangementet.

– Jeg skjønner at det er komplisert for myndighetene, men vi er et utendørsarrangement. Vi smittevasker dusjene, har frokost på rommet, strategi for hurtigtesting og brukt masse energi for å tilrettelegge for et arrangement som ikke skal gi smitte.

I fjor ble Norway Cup avlyst allerede 25. april. Turneringen ble arrangert for første gang i 1972.

