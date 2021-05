Fifa utsetter juni-kampene i afrikansk VM-kvalifisering av koronahensyn

sport

Det opplyser Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) torsdag.

I stedet legges det opp til at det skal spilles ekstra kamper i de internasjonale vinduene i september, oktober og november. De ti gruppevinnerne går til finalerunden i kvalifiseringen i mars neste år.

Afrika har fått tildelt fem plasser under VM-sluttspillet i Qatar i 2022.

Ved siden av frykten for koronasmitte konkluderte Det afrikanske fotballforbundet (CAF) tidligere denne uken med at mange arenaer på kontinentet holder for dårlig standard.

Dersom de oppsatte kampene i juni hadde blitt gjennomført, ville det medført at Burkina Faso, Den sentralafrikanske republikk, Liberia, Malawi, Mali, Namibia, Niger, Senegal og Sierra Leone ikke kunne stått som arrangør.

Også landslagsarenaene i land som Libya og Uganda ble vurdert som uaktuelle fordi de ikke holder internasjonal standard, men her ville man kunnet ta i bruk reservearenaer.

Nasjonene som i øyeblikket har fått forbud mot å bruke sine landskamparenaer, er anmodet om å foreslå alternative løsninger i nøytrale land.

