Vrakede Krogh inn i nordnorsk regionlag

Det opplyser Norges Skiforbund på sitt nettsted.

Krogh røk ut av elitelandslaget da en av sprintplassene forsvant foran kommende sesong. Løperen fra Tverrelvdalen har vært landslagsløper i mange år og har blant annet tatt VM-gull på stafett og lagsprint, samt individuell VM-bronse i skiathlon.

I det nordnorske regionlaget skal han gå sammen med blant andre Daniel Stock, som gikk to verdenscuprenn sist sesong. Krogh har varslet at han satser for fullt mot OL selv om landslagsplassen røk.

– Jeg går «all in» på OL. Derfor vil jeg legge vrakingen bak meg så fort som mulig og se framover. Drømmen er å komme tilbake på mitt beste nivå. Jeg sikter på flere distanser i OL, sa finnmarkingen tidligere i uken.

Krogh har vunnet åtte verdenscupløp i karrieren, men var ikke på seierspallen forrige sesong.

Slik ser Team Elon Nord-Norge ut kommende vinter:

Menn: Daniel Stock (Vadsø), Vebjørn Moen (Tverrlandet), Mikkel Arntsen (Sortland og omegn), Finn-Hågen Krogh (Tverrelvdalen).

Kvinner: Silje Theodorsen (Kvaløysletta), Ingrid Mathisen (Fauske), Julie Waltenberg (Lyngen Karnes), Ingrid Andrea Gulbrandsen (Bardufoss og omegn).

Trener for laget er Kristian Skogstad.

