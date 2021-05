Idrettspresidenten bekrefter henvendelse til helsemyndighetene – vil sikre OL-vaksiner

sport

Det bekreftet idrettspresident Berit Kjøll da hun møtte pressen til åpen time.

– Vi har rettet en henvendelse i myndighetene i dag hvor vi ber om et møte for å kartlegge og sikre at vaksinering av våre utøvere skjer i god tid før avreise, sa Kjøll.

Norske utøvere og trenere ønsker seg vaksine, men Olympiatoppen har sagt at det er uaktuelt å sende norske OL-farere forbi noen i vaksinekøen her i landet. Totalt vil den norske OL-delegasjonen være på cirka 200 personer.

– Jeg ønsker å være veldig tydelig at vi har et ansvar for at utøverne ikke utsetter seg for unødig risiko, og at de kommer seg trygt til Japan og hjem fra Japan, sa Kjøll.

– En covid-19-infeksjon kan innebære store konsekvenser for en idrettsutøvers videre yrkesutøvelse, fortsatte hun.

Torsdag ble det kjent at legemiddelprodusenten Pfizer har inngått avtale med Den internasjonale olympiske komité (IOC) om å tilby koronavaksine til involverte i Tokyo-OL.

– Dette er veldig positivt. Vi vil sette oss godt inn i hva det innebærer, men jeg håper vi sikrer våre egne utøvere selv innenfor det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, sa Kjøll.

(©NTB)