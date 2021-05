Mol ikke koronapositiv likevel: – Har ødelagt fire års arbeid

sport

Til VG er han spørrende til den første testen.

– Anders testet negativt, og vi er veldig undrende til hvordan han kunne teste positivt. Vi er i hvert fall veldig lei oss for at dette kan ha satt en stopper for Norge 2 sin OL-drøm, sier landslagstreneren.

Sønnen forstår heller ikke hvordan han kunne teste positivt.

– Jeg har følt meg helt frisk hele tiden og har ingen symptomer. Jeg synes det var veldig rart at den første testen var positiv. Det er utrolig merkelig, men jeg har prøvd å ikke la meg påvirke mentalt av dette, sier Anders Mol.

Fire års arbeid

Nå jobbes det med å kartlegge om den negative andretesten betyr at sandvolleyballstjernen er ute av karantene.

– Jeg er veldig irritert. En falsk koronaprøve har ødelagt fire års arbeid, sier Kåre Mol til TV 2.

Mols positive test gjorde at det norske 2.-laget med Mathias Berntsen og Hendrik Mol måtte i karantene. Det pågår nå en turnering i Madrid hvor fem av åtte lag går til finalen i Nederland.

Vinneren der får en ekstra OL-plass.

Forventer ikke OL

Anders Mol og Christian Sørum er allerede kvalifisert for OL, men håpet å kunne bidra til å få ytterligere ett norsk lag til Tokyo.

– Med drahjelp fra Anders og Christian kunne vi ha klart å få Norge 2 med i siste OL-kvalifisering. Lagene vi stiller med nå, er unge. Vi kan ikke forvente at de skal klare det, sier trener Mol.

– Det er ikke snakk om liv og død, men det er jævlig irriterende, legger han til.

