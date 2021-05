Viking anker Berntsen-dommen

sport

– Dommen tar utgangspunkt i en situasjonsbeskrivelse som ikke stemmer med vår oppfatning. I tillegg mener vi at regelverket ikke er tydelig nok på hvilke handlinger som kan føre til sanksjoner, forklarer Viking FK-leder Rune Bertelsen til Aftenbladet.

Det er to uker siden Doms- og sanksjonsutvalget i Norges Fotballforbund (NFF) ila Viking boten.

I november ble det kjent at Berntsen ikke fikk fortsette som hovedtrener. Det var Vikings AS-styre, og ikke Viking Fotballklubb, som gjennomførte forhandlingene med Berntsen. Det ble gjenstand for undersøkelse hos NFF, som valgte å anmelde klubben for brudd på forbundets interne regler.

– Viking FK er av den oppfatning at den fullmakt som ble gitt i den konkrete sak, var lovlig og innenfor idrettens regelverk. Vi ønsker derfor en ekstra vurdering av saken, sier Bertelsen videre.

