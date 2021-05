Chelsea utsatte Citys gullfest etter Agüeros straffeflause

sport

Hakim Ziyechs utligning ga 1-1, og på overtid sørget Marcos Alonso for 2-1 til de mørkeblå.

Manchester City er 14 poeng foran Manchester United, som har fem kamper igjen å spille. Raheem Sterling sendte City i føringen, og minuttet etter misbrukte Agüero sin mulighet på straffespark ved å vippe ballen midt i mål. Chelsea-keeper Édouard Mendy sto og ventet.

Begge lagene gjorde store endringer i førsteelleveren. Mange av de 22 spillerne som startet lørdag kveld, er nok ikke på banen når mesterligafinalen spilles mellom lagene 29. mai.

City-manager Pep Guardiola kastet innpå både Phil Foden og Ilkay Gündogan med 20 minutter igjen, men uten at det hjalp.

For Chelseas del blir serieinnspurten viktig med tanke på beholde 4.-plassen som gir Champions League-spill om de ikke lykkes i finalen. For øyeblikket er de blåkledde på 3.-plass, seks poeng foran West Ham som har én kamp mindre spilt.

Panenka-bom

City kom best i gang, men slet med å sette Mendy på noen ordentlig prøver. Resten av omgangen gikk relativt bedagelig for seg fram til minuttet før pause.

Gabriel Jesus kom seg fri og spilte Sergio Agüero fri foran mål. Spissen fikk en dårlig første berøring, og da var Sterling på plass og puttet ballen i mål.

Få sekunder etter gikk Jesus i bakken i duell med 19 år gamle Billy Gilmour. Agüero fikk muligheten, men prøvde seg på det som ble en totalt mislykket panenka-variant da han chippet ballen rolig midt i mål. Mendy brukte tid på å velge side og rakk å reise seg opp og redde komfortabelt.

Agüero er fem mål unna Andy Cole (187), som er på tredjeplass på toppscorertittelen. Argentineren er inne i sin siste sesong i Manchester City,

Annullerte scoringer

Etter hvilen gikk det igjen rolig for seg i innledningen av omgangen. Slik var det helt til Ziyech fikk muligheten. Han fikk raskt kontroll på en pasning fra kaptein Cesar Azpilicueta og klinket inn 1-1 fra omkring 16 meter.

Chelsea tok mer over selv etter at Foden og Gündogan var på banen. Timo Werner var centimetere unna å skli inn ledelsen, og ti minutter før slutt trodde han at han hadde fikset ledelse. Han satte inn 2-1 alene med keeper, men ble avvinket for offside.

Like etter gjorde innbytter Callum Hudson-Odoi det samme, men etter en VAR-sjekk ble det også korrekt annullert.

Neste mulighet for City til å sikre seriegullet på egen hånd blir borte mot Newcastle 14. mai. Chelsea tar imot Arsenal to dager tidligere.

(©NTB)