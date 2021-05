Lewandowski feiret seriegull med hattrick – én scoring unna legendarisk rekord

sport

Det betyr at polakken kun er ett mål bak Gerd Müllers utrolige målrekord i Bundesliga. Müller ga seg ikke før han hadde 40 fulltreffere i 1971/72-sesongen. Det gjenstår to kamper igjen for Lewandowski til både å tangere og slå den.

Etter at Borussia Dortmund slo serietoer RB Leipzig 3-2 tidligere på dagen, var Bayern allerede seriemestere før avspark. Storklubben står med ni serietitler på rappen.

I tillegg til Lewandowskis 37., 38. og 39. seriemål scoret også Thomas Müller, Kingsley Coman og Leroy Sané i overkjøringen av Gladbach.

Leipzig-trener Julian Nagelsmann tar over det tyske storlaget foran den nye sesongen. Han har allerede gratulert sin framtidige arbeidsgiver med en «fortjent seier».

Tanguy Nianzou ble utvist for Bayern med et snaut kvarter igjen å spille.

