Arsenal ødela Allardyces nedrykksstatistikk

For første gang klarte ikke et lag som Allardyce har tatt over å beholde plassen. Han tok over laget like før jul i håp om å redde plassen i Premier League. Fra tidligere har han reddet i tur og orden Sunderland, Blackburn og Crystal Palace fra degradering.

Med tapet er avstanden opp til Burnley blitt på umulige 10 poeng med tre kamper igjen av sesongen. Arsenal trygget niendeplassen sin.

Etter at gjestene dominerte de første tjue minuttene, bestemte Arsenals unge mannskap seg for å skru opp innsatsen et par hakk.

Emile Smith Rowe avsluttet et flott Arsenal-angrepet etter en snau halvtime da han traff perfekt inne i feltet på Bukayo Sakas flotte innlegg. Det var ungguttens første Premier League-mål.

Nicolas Pépé gjorde det verre for WBA da han banket inn 2-0 fire minutter senere.

Matheus Pereira gjorde alt selv da han løp inn reduseringen til 1-2 etter 67 minutter. WBA fikk tent et lite håp, men det ble bare med noen halvsjanser på tampen.

Willian scoret sitt første mål for The Gunners da han limte et frispark fra langt hold oppe i hjørnet til 3-1 på overtid.

Martin Ødegaard som fikk en smell i europaligamatchen mot Villarreal i forrige uke og ble værende på benken kampen igjennom.

