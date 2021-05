Dennis Hauger suste inn til Formel 3-seier

sport

Dermed fikk Hauger en solid opptur etter at han dagen før krasjet fra seier på samme bane. Uhellet skjedde da han skulle prøve seg på en forbikjøring få runder før mål.

Hauger var raskest i fredagens kvalifisering. Det ga ham fordelen av å starte søndagens løp helt i front. Raceren fra Aurskog gjorde ingen feil og krysset målstreken 3,721 sekunder foran australske Jack Doohan.

– I går var jeg litt uheldig, så jeg er veldig glad for å kunne vinne det løpet her som gir flest poeng. Dette tar oss tilbake på topp, sa Hauger i et intervju med arrangøren vist på Viasport.

Han ble nummer åtte og 25 (sisteplass) i lørdagens to løp.

Søndagens konkurranse var den mest prestisjetunge under sesongstarten i Barcelona. Seieren ga Hauger 25 poeng og sendte ham til topps i sammendraget. Han leder med 34 poeng mot briten Olli Caldwells 32.

Før sesongen skrev Hauger under for det italienske Prema-laget. I fjor debuterte han i Formel 3 for Hitech. 18-åringen, som tidligere har imponert på både nivå tre og fire, blir regnet for å være Norges store Formel 1-håp i framtiden.

Prema har base i Venezia og blir sett på som det beste laget i Formel 3. Mick Schumacher kjørte for laget da han i 2018 ble europamester.

Neste runde i Formel 3 går i franske Le Castellet siste helgen i juni.

