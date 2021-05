370 ekstra millioner til idretten ut oktober

sport

– Vi vet at det vil være smittevernbegrensninger gjennom sommeren, men vi vet ikke hvor kraftige de vil være. Derfor skaper vi forutsigbarhet for barn og unge i idretten gjennom å utvide pakken som er annonsert for juli og august (300 millioner kroner), til å gjelde september og oktober (370 millioner kroner), sier han til avisen.

Regjeringens penger vil støtte idretten og frivilligheten i sommer og høst, som kan søke om penger hvis inntekter har blitt borte på grunn av et avlyst arrangement eller et arrangement med begrensninger. Pengene er en del av revidert nasjonalbudsjett som legges fram tirsdag.

I slutten av september vil Raja vurdere om det trengs flere krisepakker om samfunnet ikke er helt åpnet opp igjen.

– Dette er en form for helgardering dersom smitten fortsatt eksisterer i samfunnet, sier Raja.

Idrettspresident Berit Kjøll er fornøyd med regjeringens lovnad.

– Det er svært gledelig at støtteordningene for idrett og frivillighet forlenges, og at den tildelte rammen utvides betraktelig. Gjennom pandemien har myndighetene stilt opp med gode og treffsikre kompensasjonsordninger for idretten, sier hun til NTB.

– Med de nødvendige justeringene for stimuleringsordningene for 2021 sikrer nå myndighetene idrettens rammevilkår gjennom en betydelig styrket støtteordning som gir idretten og frivilligheten et solid fundament for å stå best mulig rustet når pandemien snart kan legges bak oss, sier Kjøll.

(©NTB)