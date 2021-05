Søderlund scoret i målfest – drama i tetstriden i Tyrkia

sport

Nordmannen så ut til å ha punktert kampen da han la på til 3-0 på overtid i første omgang. Gaziantep svarte med to raske reduseringer tidlig i den andre omgangen. Rizespor rykket igjen med to nye mål, men igjen reduserte hjemmelaget to ganger.

Rizespor helte seieren i land og klatret til 12.-plass. Søderlund scoret i sin 11. seriekamp.

Det er jevnt i tetstriden etter at to av lagene i tettrioen gikk på sjokktap hjemme. Det sendte Galatasaray inn i gullkampen igjen.

Vegar Eggen Hedenstad og hans lagkamerater i Karagümrük vant 2-1 over serieleder Besiktas selv om de spilte i undertall det siste kvarteret etter at Ervin Zukanovic ble utvist. Fabio Borini ble matchvinner.

Galatasaray med Martin Linnes på benken har etter 3-1 over Mikkel Diskerud og hans Denizlispor like mange poeng som Besiktas, mens Fenerbahçe er to poeng bak etter sitt 1-2-tap mot Sivasspor.

Lørdag avsluttes serien. Da spiller Besiktas mot Göztepe, Galatasaray mot Malatyaspor og Fenerbahçe mot Kayserispor.

