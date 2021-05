Sagosen mister viktig mesterligaoppgjør grunnet sykdom

sport

Det får NTB bekreftet sent tirsdag kveld, under et døgn før den viktige Champions League-kampen.

Lokalavisen Kieler Nachrichten skrev tirsdag formiddag at håndballstjernen Sagosen var syk mandag og hadde feber på grunn av en infeksjon.

Kiel har hjemmebane i første kvartfinalekamp før returen spilles i Frankrike en uke senere. Sammenlagtvinneren får plass i Champions League-sluttspillet 12. og 13. juni.

Sagosen spilte i PSG i perioden 2017-20 før han flyttet til Tyskland sist sommer. Trønderen har stått over to Kiel-kamper den siste tiden. Klubbledelsen har tilbakevist at det dreier seg om koronasykdom.

Kiel vant i romjula Final Four-turneringen i mesterligaen. Da ble PSG slått ut i semifinalen.

(©NTB)