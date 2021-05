Tyver brøt seg inn og stjal penger fra klubblokalene til Rosenborg

sport

Politiet i Trøndelag opplyser om innbruddet på Twitter. Det skjedde i klubblokalene på Ladesletta i Trondheim.

– Vi har hatt et innbrudd i løpet av natten der noen har brutt opp hovedinngangen og to kontordører. De har fått med seg et mindre kontantbeløp, sier Torgrim Olsen, markeds- og medieansvarlig i RBK, til NTB.

– De har ikke tatt verken PC-er eller annet utstyr som sto der, så det virker åpenbart at de har vært ute etter penger. Det er heller ikke store materielle skader, sier han.

Olsen forteller at det har vært flere innbrudd i Lade-området den siste tiden, og det er ikke utenkelig at det er de samme personene som har slått til mot RBK-lokalene.

Politiet opplyser at de har foretatt undersøkelser på åstedet og opprettet sak på forholdet.

