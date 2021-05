Dønnum-dobbel da Vålerenga slo Brann: – Klassespiller

sport

Dønnum var først avgjørende da han dro seg inn fra høyrekanten og slo ut til innbytter Osame Sahraoui midtveis i andre omgang. Via stolpen gikk Sahraouis skudd forbi Håkon Opdal i Brann-målet

I likhet av fem minutter like før og etter full tid satte Dønnum selv ballen i nettet to ganger, og sørget for å sette spikeren i kista i Bergen.

– Aron er jo en fantastisk spiller. Ikke bare offensivt, men defensivt også. Han er veldig godt trent. Fantastisk lagmoral i tillegg til en klassespiller offensivt, skrøt Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til TV Norge etter kampen.

– Fullstendig kontroll

Med de to sene scoringen løsnet det for Vålerenga foran mål. Til tross for at de stort sett styrte slet de med å finne veien til mål mot Brann. I 1-1-kampen mot Rosenborg var Vålerenga avhengig av en uheldig Even Hovland som headet ballen i eget nett.

– Det er klart at vi er veldig gode. Kampen lignet på slik det var mot RBK. Vi styrte de første 20 minuttene, men så greide vi å slippe til to feite kontringer. Vi har mange potensielle sjanser der vi roter i boks. Vi greide å justere oss i pausen. Jeg tror ikke Brann har en målsjanse i andre omgang. Vi har fullstendig kontroll på kampen, sa Fagermo.

Vålerenga møter Kristiansund, som ga Bodø/Glimt kamp onsdag, 16. mai.

Tidlig mulighet

Selv om det tok lang tid før kampen ble avgjort, fikk Vålerenga en god mulighet til å score allerede etter tre minutters spill. Fra høyrekanten var Amor Layouni nær ved å lure ballen rundt Opdal. Sjansen kom etter at Bjørdal stjal ballen fra en klønete Forren godt inne på egen banehalvdel.

Etter å ha fått en stor mulighet allerede tidlig i kampen fikk Layouni også en god mulighet etter halvtimen spilt da han var nær ved å få hodet på et innlegg. Hadde han nådd den ville ballen trolig gått i mål.

Vålerenga styrte stort sett før pause, men hjemmelaget fikk flere gode kontringsmuligheter. Ikke minst sju minutter før pause da Bamba ble slått gjennom. Jonatan Tollås Nation fikk forstyrret såpass at Bamba ikke kom alene med keeper Kristoffer Klaesson. Likevel fikk Bamba en brukbar avslutningsmulighet, men skuddet var av det svakere slaget.

Samme mann kom nesten ut av intet alene med keeper på overtid. Han kom seg forbi Klaesson, men også denne gangen var Tollås Nation på plass og hindret Brann-ledelse.

– Underlig fotballkamp

Dersom Bamba hadde funnet veien til nettmaskene er det ikke umulig at poengsjansene hadde vært bedre for bergenserne. Etter pause slet de derimot med å komme til de store mulighetene, og da Sahraoui fikk ballen i nettet var mye gjort.

Da Dønnum i tillegg doblet ledelsen like før full tid, var alt håp ute for hjemmelaget. Da samme mann snappet et svakt utspill fra Opdal ved full tid, ble tallene stygge for hjemmelaget.

– Det var en underlig fotballkamp. VIF var bedre i begge boksene enn det vi er. Vi har rimelig store sjanser, spesielt i første. Skal man vinne slike kamper må de settes. De tre målene til Vålerenga er juniorfeil av oss, sa Brann-trener Kåre Ingebrigtsen etter kampen.

– Det gjør det fryktelig tungt å stå her og ha tapt 0-3. Vi var med i kampen hele veien, sa han.

Selv om resultatet til slutt ble stygt, var oppgjøret likevel en opptur for Brann. Søndag ble de fullt fortjent slått 1-3 av Viking, og uten keeper Håkon Opdal kunne det fort sett verre ut.

Nå venter Molde 16. mai for Brann.

